147 випадків зґвалтувань дітей: у Львові винесли вирок організатору християнських таборів

Колективна робота слідчих і жертв насилля призвела до прориву у справі і доведення її до справедливого завершення

Галицький суд Львова визнав винним у 147 випадках зґвалтувань та розбещень неповнолітніх 49-річного Романа Московченка. Раніше він мав незаплямовану репутацію релігійного наставника для дітей в організації "Діти Христа". Його відправили на примусове лікування у психлікарню до кінця його життя.

Про це повідомила громадська організація "Центр Жіночі Перспективи". Члени організації завдячують адвокату Олегу Іванову, з яким співпрацювали, та адвокатці організації Галині Федькович. Як зазначається, сторона обвинувачення подала обвинувальний акт у лютому 2021, але Московченко виявився недієздатним через спроби самогубства (він перестав говорити і реагувати на будь-що), тож через півроку був змінений порядок розгляду кримінального провадження на розгляд клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру.

"Відтоді було дуже багато засідань, ми дослідили всі докази і 1 листопада 2022 року завершився розгляд справи, суд пішов у нарадчу кімнату і наступного дня виніс ухвалу, якою визнав його винуватим. Жоден епізод суд не відкинув і призначив заходи примусового лікування у вигляді госпіталізації до психіатричної лікарні з посиленим наглядом", – розповів адвокат потерпілих Олег Іванов.

Крім того, він зазначив, що якщо пацієнт буде одужувати і медична оцінка це підтвердить, то вони повернуться до розгляду обвинувального акту. Якщо ж він не буде одужувати, то все життя проведе у психіатричному закладі.

Роман Московченко

Як зазначається, Роман Московченко через 20 років своєї активної діяльності був звинувачений у розбещенні неповнолітніх дівчат під час своїх християнських таборів. У 2021 році його квартиру обшукали і вилучили велику кількість матеріалів, які правоохоронці переглядали два місяці. До роботи були залучені 15 людей, які оглянули 150 тисяч файлів. З цих відео було ідентифікувано багатьох потерпілих, які зараз є вже повнолітніми, але на той час вони всі були дітьми.

Деякі жертви погодилися давати свідчення поліції, допомогли розшифрувати скорочення в щоденниках Московченка. Повідомляється, що 147 злочинів сексуального характеру відносно шести малолітніх та неповнолітніх дітей задокументовано з 2006 року.

У складній справі настав момент, коли потерпіла сама прийшла до правоохоронців і надала свої свідчення. Їй 22 роки і десять із них Московченко регулярно здійснював над нею сексуальне насильство. Психологиня Центру "Жіночі Перспективи" ходила на допити разом із дівчиною, аби допомогти їй. Тож це призвело до справжнього прориву в розслідуванні.

"Ця справа показала ще раз, що постраждалі можуть бути готовими свідчити про досвід згвалтування після багатьох років мовчання, після тривалої психотерапевтичної роботи, коли вони опрацюють свій травматичний досвід, зміцнять внутрішні ресурси та отримують соціальну та фахову підтримку", – каже Марта Чумало, психологиня Центру "Жіночі перспективи".

У громадській організації зазначили, що сподіваються на органи та служби, які зобов'язані захищати дітей від насильства, які звернуть увагу на цю справу. Вони мають вживати дієвих заходів для контролю за діяльністю організацій та груп, в тому числі релігійних, які працюють з дітьми для недопущення подібного.

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