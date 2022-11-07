147 случаев изнасилований детей: во Львове вынесен приговор организатору христианских лагерей

Коллективная работа следователей и жертв насилия привела к прорыву в деле и доведению его до справедливого завершения

Галицкий суд Львова признал виновным в 147 случаях изнасилований и развращений несовершеннолетних 49-летнего Романа Московченко. Ранее у него была незапятнанная репутация религиозного наставника для детей в организации "Дети Христа". Его отправили на принудительное лечение в психбольницу до конца его жизни.

Об этом сообщила общественная организация "Центр Женские Перспективы". Члены организации обязаны адвокату Олегу Иванову, с которым сотрудничали, и адвокату организации Галине Федькович. Как отмечается, сторона обвинения подала обвинительный акт в феврале 2021 года, но Московченко оказался недееспособным из-за попыток самоубийства (он перестал говорить и реагировать на что-либо), поэтому через полгода был изменен порядок рассмотрения уголовного производства на рассмотрение ходатайства о применении принудительных мер медицинского характера.

"С тех пор было очень много заседаний, мы исследовали все доказательства и 1 ноября 2022 года завершилось рассмотрение дела, суд пошел в совещательную комнату и на следующий день вынес решение, которым признал его виновным. Ни один эпизод суд не отверг и назначил меры принудительного лечения в виде госпитализации в психиатрической больницы с усиленным наблюдением", – рассказал адвокат потерпевших Олег Иванов.

Кроме того, он отметил, что если пациент будет поправляться и медицинская оценка это подтвердит, то они вернутся к рассмотрению обвинительного акта. Если же он не будет поправляться, то всю жизнь проведет в психбольнице.

Роман Московченко

Как отмечается, Роман Московченко через 20 лет своей активной деятельности был обвинен в развращении несовершеннолетних девочек во время своих христианских лагерей. В 2021 году его квартиру обыскали и изъяли большое количество материалов, которые правоохранители просматривали два месяца. К работе были привлечены 15 человек, осмотревших 150 тысяч файлов. Из этих видео были идентифицированы многие потерпевшие, которые сейчас уже совершеннолетние, но на то время они все были детьми.

Некоторые жертвы согласились давать показания полиции, помогли расшифровать сокращения в дневниках Московченко. Сообщается, что 147 преступлений сексуального характера в отношении шести малолетних и несовершеннолетних детей задокументировано с 2006 года.

В сложном деле настал момент, когда потерпевшая сама пришла к стражам порядка и в дальнейшем свои показания. Ей 22 года и десять из них Московченко регулярно совершал над ней сексуальное насилие. Психолог Центра "Женские Перспективы" ходила на допросы вместе с девушкой, чтобы помочь ей. Это привело к настоящему прорыву в расследовании.

"Это дело показало еще раз, что пострадавшие могут быть готовы свидетельствовать об опыте изнасилования после многих лет молчания, после длительной психотерапевтической работы, когда они проработают свой травматический опыт, укрепят внутренние ресурсы и получают социальную и профессиональную поддержку", — говорит Марта Чумало, психолог Центра "Женские перспективы".

В общественной организации отметили, что надеются на органы и службы, обязанные защищать детей от насилия, которые обратят внимание на это дело. Они должны принимать действенные меры для контроля за деятельностью организаций и групп, в том числе религиозных, работающих с детьми для недопущения подобного.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в городе Хмельницком взрослый мужчина насиловал малолетнего мальчика с недостатками развития — суд вынес ему приговор.