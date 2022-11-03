Окупанти ґвалтували вагітну, вибивши їй зуби, дитина не вижила — нові подробиці звірств росіян

Військовим злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі

Українські правоохоронці оголосили підозру ще двом російським військовим, які чинили звірства на Київщині під час окупації. Загарбники грабували, ґвалтували і катували людей.

Як з’ясувалося в ході розслідування, до жорстоких злочинів причетні військовослужбовці 6-го танкового полку військової частини 93992, що дислокується у місті Чебаркуль. Полк належить до 90 танкової дивізії Центрального військового округу Росії. Про це повідомляється на офіційному сайті Нацполіції.

За наявними даними двоє озброєних солдатів посеред дня накинулися на місцеву жительку, яка йшла вулицею. Нелюди побили свою жертву, вибили зуби, а потім погрожуючи зброєю, змусили увійти до будинку, де скоїли зґвалтування. Злочинців не зупинило навіть те, що жінка благала не чіпати її і казала, що вагітна. У цей час третій їх товариш по службі стояв біля дверей і спостерігав, щоб ніхто сторонній не увійшов до будинку. Внаслідок знущань дитина загинула.

Наразі слідчі оголосили підозру одному ґвалтівникові і тому, що "стояв на варті". Особу другого ґвалтівника поки встановити не вдалося. Згідно із законом, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що напад Росії на Україну супроводжується актами сексуального насильства. Весною всіх шокували звірства на Київщині, проте зараз вони продовжуються вже на інших окупованих територіях.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що у звільнених від окупантів населених пунктах Херківщини знаходять братські могили. Місцеві жителі дають свідчення, від яких холоне кров у жилах.