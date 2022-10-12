Під Львовом бабуся потрапила під позашляховик: їй довелося сплатити штраф

Жінку зобов'язали сплатити штраф

В одному з судів міста Лева було визнано винною у порушення правил дорожнього руху літню жінку, котра вийшла на проїзну частину, спричинивши аварію з кросовером. Пенсіонерка була оштрафована на 850 гривень..

Як пише видання zaxid.net, посилаючись на постанову Шевченківського суду, автопригода трапилася на початку вересня на трасі в напрямку Брюховичів. У рамках слідства вдалося встановити, що пенсіонерка рухалася узбіччям дороги, після чого раптово вийшла на проїжджу частину, де на неї допустив наїзд водій автомобіля марки Chery Tiggo 4.

Правоохоронці довели, що дорожньо-транспортна пригода трапилася по вині жінки, адже та порушила правила дорожнього руху. Під час судового засідання 69-річна підозрювана свою провину заперечувати не стала. Тож суд, дослідивши усі матеріали справи, визнав її винною та призначив покарання у вигляді штрафу в сумі 850 грн штрафу. Крім того, жінку зобов'язали сплатити судовий збір – 496 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як неподалік Ужгорода трапилася моторошна дорожньо-транспортна пригода, в результаті котрої дві автівки сплющилися у лобовому зіткненні.