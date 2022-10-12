Во Львове бабушка попала под внедорожник: ей пришлось оплатить штраф

Женщину обязали оплатить штраф

В одном из судов города Льва была признана виновной в нарушение правил дорожного движения пожилая женщина, которая вышла на проезжую часть, повлекши аварию с кроссовером. Пенсионерка была оштрафована на 850 гривен.

Как пишет издание zaxid.net, ссылаясь на постановление Шевченковского суда, происшествие произошло в начале сентября на трассе в направлении Брюховичей. В рамках следствия удалось установить, что пенсионерка двигалась по обочине дороги, после чего внезапно вышла на проезжую часть, где на нее допустил наезд водитель автомобиля марки Chery Tiggo 4.

Правоохранители доказали, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине женщины, ведь и нарушила правила дорожного движения. Во время судебного заседания 69-летняя подозреваемая свою вину отрицать не стала. Суд, исследовав все материалы дела, признал его виновной и назначил наказание в виде штрафа в сумме 850 грн штрафа. Кроме того, женщину обязали уплатить судебный сбор – 496 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, как неподалеку от Ужгорода произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два автомобиля сплющились в лобовом столкновении.