"Випадково" з м’ячем переплутав: російський футболіст побив дівчину (фото)

Дівчина не лише зустрічалася з футболістом, а й була його агентом та тренером

Домашнє насильство може статися з будь-ким незалежно від статусу. Російський футболіст Гоча Гогрічіані побив свою дівчину, Крістіну Куддус.

Про це заявила сама постраждала передає sport-express.ru. За словами дівчини, футболіст навмисно зламав їй носа. Куддус прагне справедливості.

"Він зламав мені ніс. Навмисно. Я повернулася після операції, у мене був гіпс — і він знову травмував мені його. Вдавлював рукою з усієї сили всією вагою, стоячи наді мною, також з ноги бив з усієї сили по інших частинах тіла. На стегні величезна гематома, душив мене, погрожував, що задушить", — розповіла Крістіна.

Вона наголосила, що тепер Гогричіані хоче виставити все як випадковий інцидент. Крім того, постраждала опублікувала своє фото після побоїв.

"Він намагається перед усіма там виставити мене неадекватною дурепою, розповідає всім казки про те, що він "випадково". Хіба дівчина, яка у відносинах з ним і повністю займається його життям і кар'єрою, двічі викликатиме наряд поліції, писатиме заяви та зніматиме побої, якщо він "випадково" зачепив мене? І гематома у мене на все стегно теж, мабуть, "випадково"? "Випадково" з м'ячем переплутав… хіба це не абсурд?", — додала Куддус.

Крістіна Куддус заявила, що її побив футболіст Гоча Гогрічіані

Зазначимо, Куддус – колишня професійна спортсменка, КМС з гандболу, фітнес-експерт, віцечемпіонка у фітнес-бікіні.

У ФК "Балтика", де виступає футболіст, висловились про ситуацію.

"Ми проводимо внутрішнє розслідування. Поки у нас не буде незаперечних фактів, ми з якимись офіційними заявами виступати не будемо. Як тільки будуть зрозумілі якісь підсумки, виступимо із заявою", — цитує генерального директора "Балтики" Кирила Волженкіна "Чемпіонат ".

Нагадаємо, в Англії на матчі між командами "Платт Брідж" та "Віган Роуз" футболіст жорстоко побив суддю.

Напередодні в рф закотили істерику через заявку України на ЧС-2030.