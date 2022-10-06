"Случайно" с мячом перепутал: российский футболист избил девушку (фото)

Девушка не только встречалась с футболистом, но и была его агентом и тренером

Домашнее насилие может случиться с кем угодно в не зависимости от статуса. Российский футболист Гоча Гогричиани избил свою девушку, Кристину Куддус.

Об этом заявила пострадавшая передает sport-express.ru. По словам девушки, футболист намеренно сломал ей нос. Куддус требует справедливости.

"Он сломал мне нос. Намеренно. Я вернулась после операции, у меня был гипс — и он снова травмировал мне его. Вдавливал рукой со всей силы всем весом, стоя надо мной, также с ноги бил со всей силы по другим частям тела. На бедре огромная гематома, душил меня, угрожал, что задушит", — рассказала Кристина.

Она отметила, что теперь Гогричиани хочет выставить все как случайный инцидент. Кроме того, пострадавшая опубликовала свое фото после побоев.

"Он пытается перед всеми там выставить меня неадекватной дурой, рассказывает всем сказки о том, что он "случайно". Разве девушка, которая в отношениях с ним и полностью занимается его жизнью и карьерой, будет дважды вызывать наряд полиции, писать заявления и снимать побои, если он "случайно" задел меня? И гематома у меня на все бедро тоже, наверное, "случайно"? "Случайно" с мячом перепутал…ну разве это не абсурд?", — добавила Куддус.

Кристина Куддус заявила, что ее побил футболист Гоча Гогричиани

Отметим, Куддус – бывшая профессиональная спортсменка, КМС по гандболу, фитнес-эксперт, вице-чемпионка в фитнес-бикини.

В ФК "Балтика", где выступает футболист, высказались о ситуации.

"Мы проводим внутреннее расследование. Пока у нас не будет неопровержимых фактов, мы с какими-то официальными заявлениями выступать не будем. Как только будут понятны какие-то итоги, выступим с заявлением", – цитирует генерального директора "Балтики" Кирилла Волженкина "Чемпионат".

Напомним, в Англии на матче между командами "Платт Бридж" и "Уиган Роуз" футболист жестоко побил судью.

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