В Таиланде бывший коп ворвался в детсад и расстрелял его воспитанников (фото и видео)

Жуткое событие произошло в районе Кланг, в северо-восточной провинции Нонг Буа Лампху

В Таиланде бывший полицейский открыл стрельбу в Центре развития детей, в результате чего смертельные травмы получили 34 человека, 22 из которых – это дети.

Как в четверг, 6 октября, сообщают здешние СМИ, молодой человек забежал в детское заведение, вооруженный огнестрельным оружием и ножами, во время тихого часа. После чего начал варить боевыми патронами по детям ясельного возраста, которые в этот момент как раз отдыхали, а также по персоналу учреждения.

Погибшие питомцы Центра развития

Согласно предварительным данным, после совершенного злоумышленник скрылся, но позже убил всю свою семью, которая состояла из жены и ребенка, а впоследствии покончил с собой и на себя. Как отмечает местное телевидение, полицейские обнаружили тела в их доме, который сначала сочли пустым.

Мужчина, открывший стрельбу в детском заведении

Причина столь невиданной жестокости бывшего охранника порядка пока остается неизвестной.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в украинских Черновцах неадекватный мужчина, подозреваемый в развращении несовершеннолетних, открыл стрельбу вблизи учебного заведения, смертельно ранив 22-летнюю патрульную.