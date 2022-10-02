Футбольний матч закінчився трагедією в Індонезії: загинуло 129 людей, серед них — дитина (фото, відео 18+)

На поле вийшли до трьох тисяч уболівальників і почалися заворушення

В Індонезії під час заворушень на стадіоні після футбольного матчу загинули щонайменше 129 людей, близько 180 отримали поранення. Серед жертв – п’ятирічна дитина. Трагедія сталася після матчу — команда "Персеба Сурабая" виграла у команди "Арема" з рахунком 3:2 і близько трьох тисяч фанатів команди, що програла, кинулися на поле.

За даними Sky News, могли постраждати також і кілька гравців "Арема", які не встигли піти з поля. Поліція застосувала сльозогінний газ і відтіснила протестувальників. Через це почалася тиснява.

Повідомляється, що ця катастрофа на стадіоні одна з найбільших у світі. До лікарні доправили понад 300 постраждалих, але багато хто помер дорогою або в медустановах. Остаточна кількість жертв ще підраховується — на матч було продано понад 40 тисяч квитків за місткості стадіону в 38 тисяч осіб.

На самому стадіоні від тисняви та задухи загинули 34 особи, решті вже не змогли допомогти за межами стадіону. Серед загиблих двоє поліцейських. Багато загиблих задихнулися і були розчавлені, коли бігли до одного з виходів.

Поранених частина людей несла до виходу самостійно. Чемпіонат Індонезії було припинено на тиждень через заворушення.

Жертви та поранених виносили на руках

Раніше "Телеграф" повідомляв про масову загибель людей у Туреччині — вантажівка врізалася в натовп. Бійки на спортивних змаганнях не рідкість — напередодні російські гравці з турецької команди агресивно висловлювалися щодо українців.