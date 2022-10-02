Футбольный матч закончился трагедией в Индонезии: погибли 129 человек, среди них - ребенок (фото, видео 18+)

На поле вышли до трех тысяч болельщиков и начались беспорядки

В Индонезии во время беспорядков на стадионе после футбольного матча погибли не менее 129 человек, около 180 получили ранения. Среди жертв — пятилетний ребенок. Трагедия произошла после матча — команда "Персебая Сурабая" выиграла у команды "Арема" со счетом 3:2 и около трех тысяч фанатов проигравшей команды ринулись на поле.

Согласно данным Sky News могли пострадать также и несколько игроков "Арема", которые не успели уйти с поля. Полиция применисла слезоточивый газ и оттеснила протестующих. Из-за этого началась давка.

Сообщается, что эта катастрофа на стадионе — одна из крупнейших в мире. В больницу доставили более 300 пострадавших, но многие скончались по дороге или в медучреждениях. Окончательное количество жертв еще подсчитывается — на матч было продано более 40 тысяч билетов при вместимости стадиона в 38 тысяч человек.

На самом стадионе от давки и удушья погибли 34 человека, остальным уже не смогли помочь за границами стадиона. Среди погибших — двое полицейских. Многие погибшие задохнулись и были раздавлены когда бежали к одному из выходов.

Раненых часть людей уносила к выходу самостоятельно. Чемпионат Индонезии был приостановлен на неделю из-за беспорядков.

Жертвы и раненых выносили на руках

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