В скандальном "реабилитационном центре" Луцка обнаружили труп пациента: стало известно об убийстве

Учреждение уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей

В скандально известном реабилитационном центре "Ренессанс", который находится на одной из улиц города Луцка, несколькими днями ранее трагически умер пациент. Полиция начала следствие в рамках уголовного производства, ведь по предварительной версии мужчину убили.

Как в пятницу, 30 сентября, сообщило издание Волынь Post, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, в одной из палат реабилитационного центра персонал обнаружил труп мужчины 1949 года рождения.

Предварительно в результате судебно-медицинской экспертизы и ряда следственных мероприятий было установлено, что находившийся на лечении в этом же центре 31-летний мужчина задушил потерпевшего вероятно из-за неприязненных отношений с ним. Злоумышленник уже получил уведомление о подозрении в убийстве.

Следует также добавить, что так называемый реабилитационный центр "Ренессанс" уже не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. В полиции сообщают, что именно в нем под видом лечения долгое время удерживали как украинцев, так и иностранных граждан. По словам начальника межрайонного оперативно-розыскного отдела Северо-регионального управления ГНС Украины Евгения Гуляева, все преступления, совершенные под прикрытием так называемого реабилитационного центра, связаны с торговлей людьми. Под видом якобы лечение людей преступная группировка, незаконно их там содержала.

Для того чтобы освободить граждан, которые неправомерно содержали в луцком "Ренесансе", копам пришлось даже выбивать окна и двери в заведении.

Следственные действия, связанные с этим странным местом, продолжаются.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во Львовской области мужчина сковородкой забил насмерть своего знакомого. Трагический случай произошел при распитии мужчинами спиртных напитков, которые, очевидно, и спровоцировали агрессивного жителя Стрыйщины к непоправимым действиям.