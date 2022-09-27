Неподалік Львова пасажирський автобус влетів у легковик: багато постраждалих, серед яких діти (фото)

Усі постраждалі госпіталізовані до одного з медзакладів обласного центру

Поки Львівщина оговтується від моторошної смертельної аварії, котра трапилася нещодавно на трасі "Київ-Чоп", область сколихнула ще одна звістка про дорожньо-транспортну пригоду за участі пасажирського автобуса. В результаті ДТП травм зазнали шестеро людей, двоє з яких діти.

Як у вівторок, 27 вересня, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС області, аварія трапилася 26 вересня о 16:28 години на одній з автодоріг села Рудне Львівського району. Зіткнення відбулося за участі легковика Kia Sorento та пасажирського автобуса "Богдан".

Аварія на одній з вулиць селища під Львовом

По прибуттю на місце події надзвичайникам довелося вдатися до застосування гідравлічних ножиць та гідравлічного домкрата, аби деблокувати травмованих пасажирів автобуса, яких затиснуло конструкціями сидінь.

Також зазначається що в результаті автопригоди травми різного ступеню тяжкості отримали 6 осіб, двоє з яких діти. Усі постраждалі були госпіталізовані медиками "швидкої" до найближчої лікарні обласного центру. Наразі їх життю вже нічого не загрожує.

Наразі причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.

В результаті аварії травмовано двох дітей

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на одній з автодоріг Львівщини трапилася смертельна аварія: літній водій Mercedes убив дитину, проте йому все ж вдалося уникнути ув'язнення за скоєне.