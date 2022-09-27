Неподалеку от Львова пассажирский автобус влетел в легковушку: много пострадавших, среди которых дети (фото)
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Всех пострадавших госпитализировали в одно из медучреждений областного центра
Пока Львовщина приходит в себя от жуткой смертельной аварии, произошедшей недавно на трассе "Киев-Чоп", область всколыхнула еще одно известие о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса. В результате ДТП травмы получили шесть человек, двое из которых дети.
Как во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС области, авария произошла 26 сентября в 16:28 часов на одной из автодорог села Рудное Львовского района. Столкновение произошло при участии легковушки Kia Sorento и пассажирского автобуса "Богдан".
По прибытию на место происшествия чрезвычайным работникам пришлось прибегнуть к применению гидравлических ножниц и гидравлического домкрата, чтобы деблокировать травмированных пассажиров автобуса, зажатых конструкциями сидений.
Также отмечается, что в результате аварии травмы разной степени тяжести получили 6 человек, двое из которых дети. Все пострадавшие были госпитализированы медиками "скорой" в ближайшую больницу областного центра. На данный момент их жизни уже ничего не угрожает.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
Ранее "Телеграф" сообщал, как на одной из автодорог Львовщины произошла смертельная авария: пожилой водитель Mercedes убил ребенка, однако ему все же удалось избежать заключения за совершенное.