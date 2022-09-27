У Туреччині стався смертельний теракт біля відділу поліції: момент потрапив на відео

Поруч знайшли ще вибухівку

У турецькому місті Мерсін стався теракт, внаслідок якого один поліцейський загинув і ще один у лікарні у важкому стані. Невідомі хотіли проникнути до будівлі поліції. Повідомляється про трьох підозрюваних — дві жінки-смертниці відкрили вогонь безпосередньо по дільниці. Потім пролунав вибух.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, напад стався близько 23.00 26 вересня. Було затримано також ще одного підозрюваного. На околицях виявлено ще одну бомбу.

Момент нападу на дільницю влучив на відео. На ньому видно момент нападу зі стрілецькою зброєю. Одну з нападаючих вже ідентифікували — вона причетна до Робочої партії Курдистану (РПК).

На місці працювали бригади спецназу. Стовп диму після вибуху був добре видно з різних районів міста.

Теракт в Туреччині

Внаслідок вибухів та перестрілки поранення отримали троє цивільних – двоє постраждали від падіння з висоти, одна жінка отримала кулю – постраждалим надали допомогу. Свідками нападу стали туристи з росії — вони зняли на відео, як після перестрілки пролунав сильний вибух і над містом піднялася заграва. Перелякана жінка зі сльозами просить чоловіка піти звідси, щоби не померти.

Увага! На відео є ненормативна лексика.

В останні місяці у Туреччині неспокійно. Турецька армія розпочала військову операцію, атакуючи курдських бойовиків на півночі Сирії. Раніше "Телеграф" повідомляв про трагедію в Туреччині внаслідок якої загинули 32 особи.