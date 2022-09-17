Середньовічні тортури та інші страхи окупації: мешканець Ізюма розповів, що творили солдати рф в місті (відео)

Ізюм став "новою Бучею" на карті України

У звільненому Ізюмі (Харківська область) українські захисники виявили страшну знахідку — масове поховання людей зі слідами тортур.

Місцевий житель Максим, який тиждень пробув у російському полоні, у коментарі для "Телеграфа" розповів про катівню, які окупанти розмістили в будівлі поліції. Він виявив відповідну камеру після того, як росіяни почали поспіхом тікати з міста, боячись потрапити в оточення ЗСУ. Загарбники катували українців середньовічними методами та струмом.

"Катівня була в будівлі поліції. Я знайшов камеру, знайшов всі інструменти для тортур. Росіяни розбіглися і все кинули. Там крім наручників були спеціальні палиці, тримач від сокири довгий із зазубринами — шкіру здирати. Мене палицями не били, а от хлопці говорили, що їх били палицями по п’ятах, також там був "телефонний апарат", який виробляв струм", — розповів Максим.

Кореспондент "Телеграфа" побував у вже звільненому Ізюмі на Харківщині та на власні очі побачив, які жахливі речі робили зі звичайними людьми російські військові. Додамо, що ООН має намір відправити групу експертів в Ізюм для розслідування звірств росіян. Мережею поширюються страшні фото злочинів російських військ у місті. До речі, сам населений пункт також постраждав через дії загарбників.