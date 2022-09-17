Це геноцид: мережею поширюються страшні фото злочинів російських окупантів в Ізюмі

У мережі поширюються страшні фотографії вбитих українців в Ізюмі

Після того, як Збройні сили України звільнили Ізюм (Харківська область) і там виявили велике масове поховання мирних жителів, по мережі поширилися фотографії витягнутих для ексгумації тіл вюитих українців.

Раніше "Телеграф" вже публікував фотографії з місця масового поховання, де виявлено як могили солдатів ЗСУ, так і цивільних, причому багато хто — зі слідами катувань та каліцтв.

Водночас у мережі поширюються й інші страшні фотографії із Ізюму. Одна з них уособлює те, що відбувається під час цієї війни: рука вбитого російськими окупантами українця з синьо-жовтими браслетиками на ній.

Це фото у мережі вже назвали прикладом геноциду українського народу.

Однак це не єдина асоціація, яка виникла у користувачів мережі після побаченого.

Так, естонський дипломат, радник спецслужб та підприємець Еерік-Нійлес Крос у своєму акаунті в соцмережі Твіттер провів паралель між фото з Ізюма та фотографією з нацистського концтабору біля міста Маутхаузен.

Однак це не єдина паралель, яку провели у мережі. Так, користувач Твіттер під ніком Kiwi побачила подібність скоєного російськими окупантами в Ізюмі з тим, що робили їх співвітчизники під час окупації Бучі Київської області навесні цього року.

Вже відомо, що окупанти вбивали українців цілими сім’ями: виявлено тіла шістьох родичів, у тому числі двох дітей, убитих росіянами. Йдеться про сім’ю Столпакових: Олену, її дружину Дмитра, їхніх дочок 6-річної Олесі та 8-річної Саші, а також бабусі та дідуся — Тетяну та Олександра.

Остаточна кількість убитих та похованих в Ізюмі українців все ще невідома, проте кількість виявлених могил уже перевищила 500.

Водночас росіяни катували українців не лише у цьому місті. Так, після звільнення Балаклії Харківської області також стало відомо про численні випадки знущання, які окупанти чинили до українців.