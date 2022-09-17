На Закарпатті чоловік напився до напівсвідомості та забив до смерті свого тестя

Чоловіка знайшли вже без ознак життя

В одному з селищ Закарпатської області жінка виявила труп свого 67-річного батька. Як виявилося, чоловік помер від низки травм, які йому завдав його власний зять.

Як повідомили у пресцентрі ГУ Нацполіції області, інформація про смерть пенсіонера надійшла на "гарячу" лінію правоохоронців від його доньки. За словами жінки, бездиханне тіло літнього чоловіка вона виявила у його власному будинку.

По прибуттю за місцем проживання загиблого, експерти-криміналісти спільно зі слідчими оглянули труп та виявили на нього ознаки насильницької смерті. Як вдалося встановити згодом, до смерті чоловіка міг бути причетний чоловік його рідної доньки. Оперативники швидко розшукали та затримали фігуранта, який зізнався під час допиту, що кривавий злочин вчинив саме він. За слова підозрюваного, між ним та тестем сталася словесна суперечка, в результаті котрої молодший чоловік наніс пенсіонеру численні удари по всьому тілу.

Як було встановлено в результаті освідчення, 39-річний чоловік на момент вчинення злочину перебував у нетверезому стані. В його крові виявили 2,57 проміле алкоголю, що можна прирівняти до цілої пляшки горілки.

Наразі затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Там він очікуватиме на завершення слідства та на судове засідання, де йому обиратимуть міру запобіжного заходу за вбивство літнього чоловіка. Якщо провина чоловіка буде доведена, йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

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