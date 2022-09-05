Моторошна ДТП з фурою та мікроавтобусом забрала життя двох людей

Рух у напрямку обласного центру частково обмежено

На трасі в Одеській області знову трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі великогабаритної вантажівки та мікроавтобусу. В результаті аварії травм, які виявилися несумісними із життям, зазнали двоє людей.

Як у понеділок, 5 вересня, повідомив місцевий телеграм-канал "Одеса INFO", ДТП сталася на 180 кілометрі траси Одеса – Рені, неподалік мела Новоселівка, розташованого в Ізмаїльському районі. Унаслідок зіткнення фури та мікроавтобуса загинуло двоє осіб, ще стільки ж травмовано.

Інформацію щодо смертельної аварії підтвердили й у пресцентрі Служби автомобільних доріг Одеської області, зазначивши, що наразі проїзд на даній ділянці дороги у бік обласного центру, а також міста Ізмаїл ускладнено.

Також зазначається, що наразі на місці автопригоди працюють представники слідчо-оперативної групи поліції, медики "швидкої", а також рятувальники служби ДСНС. Обставини та причини аварії встановлюватимуть в рамках кримінального провадження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на одній з автодоріг Франківщини у ДТП трагічно загинув отець Греко-католицької церкви Михайло Годованець. У настоятеля двох храмів залишилася дружина та п'ятеро дітей.