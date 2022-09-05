Жуткое ДТП с фурой и микроавтобусом унесло жизни двух человек

Движение в направлении областного центра частично ограничено

На трассе в Одесской области снова произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием крупногабаритного грузовика и микроавтобуса. В результате аварии травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью, получили два человека.

Как в понедельник, 5 сентября, сообщил местный телеграмм-канал "Одесса INFO", ДТП произошло на 180 километре трассы Одесса – Рени, неподалеку имела Новоселовка, расположенный в Измаильском районе. В результате столкновения фуры и микроавтобуса погибли два человека, еще столько же травмированы.

Информацию о смертельной аварии подтвердили и в пресс-центре Службы автомобильных дорог Одесской области, отметив, что в настоящее время проезд на данном участке дороги в сторону областного центра, а также города Измаил затруднен.

Также отмечается, что сейчас на месте происшествия работают представители следственно-оперативной группы полиции, медики "скорой", а также спасатели службы ГСЧС. Обстоятельства и причины аварии будут устанавливаться в рамках уголовного производства.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на одной из автодорог Франковщины в ДТП трагически погиб отец Греко-католической церкви Михаил Годованец. У настоятеля двух храмов осталась жена и пятеро детей.