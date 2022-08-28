Середньовічне варварство: росіянин влаштував стендап із черепом нібито захисника "Азовсталі" (відео)

Російські окупанти вкотре вразили своїм рівнем жорстокості та аморальності

Після повідомлень про тортури військовополонених з’явилося відео як російський найманець ігор мангушев (псевдо "берег") влаштував стендап із черепом. Він заявив зі сцени, що це останки одного із захисників "Азовсталі".

Також окупант на сцені прямо заявив, що "Україна має бути деукраїнізована", а землі повернуто росії. Заклики мангушева до геноциду українців не з’явилися нізвідки — за чоловіком тягнеться шлейф антиукраїнської історії.

У коментарях українці були шоковані рівнем жорстокості росіянина та закликали надати ситуації максимального розголосу. Багато хто висловив сумнів у тому, що череп належить до періоду російського вторгнення, але сам факт використання людських останків у шоу викликав обурення.

Також учасники провели історичні паралелі з печенізьким ханом Курею.

Про ігоря мангушева відомо, що він очолював бойовиків "Е.Н.О.Т. корп", яка виникла після злиття праворадикальних російських організацій, ватажком однієї з яких він був. Бойовик брав участь у боях на Донбасі з боку росії. До того, як проти організації почалося розслідування в рф, встиг "зіскочити".

Його злочини розслідувалися російським проєктом "База даних", за це він погрожував авторам проєкту вбити їх або катувати. Стосовно українців у нього зневажливе ставлення вже багато років — мангушев ненавидить громадян України, не раз ображав їх у соцмережах і називав "унтерменшиною". Нагадаємо, цей термін означає "недолюди" і використовувався нацистами щодо тих, кого вони вважали "нижчими расами".

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Раніше "Телеграф" розповідав про інші злочини росіян — один із найманців відрізав геніталії полоненому українському солдату — його вдалося вирахувати. Садизм і тортури у російській армії доля не одиниць маргіналів і збоченців. У Оленівці, де утримувалися військовополонені, у тому числі і з "Азовсталі", росіяни влаштували фактично масову кару. Це була провокація та акт тероризму, покликані, у тому числі, приховати фінансові махінації бойовиків, вважають у ГУР,