По предварительным данным, депутат ударил АТОшника из-за того, что он стоял посреди дороги, общаясь с женщиной

В одном из городов Ровенской области депутат районного совета напал с топором на участника АТО и дважды ударил его по голове. Из-за чего между мужчинами возникла ссора, переросшая в толкотню, пока точно неизвестно.

Видеоподтверждение инцидента во вторник, 16 августа, опубликовали в ряде телеграмм-каналов. Также отмечается, что когда мужчины начали выяснять отношения, на место конфликта приехал отец депутата на тракторе, после чего продолжил спор с молотком в руках.

На кадрах видео видно, как мужчина в варежках бьет молотком в висок другого мужчины, после чего последний падает на землю.

Как утверждают пользователи сети, которые являются корреспондентами сообщества "РОВНО 1283", депутат райсовета дважды ударил топором участника АТО, а мужчина в варежках, ударивший босого мужчину молотком — отец депутата. Он вроде бы приехал на "разборки" на тракторе.

Также отмечается, что кровавый инцидент произошел на одной из улиц Мощаницы, расположенной в Острожском районе.

"Депутат райсовета, он же работает начальником караула 16 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области пгт Гоща, ударил 2 раза ТОКОМ по голове мужчины в оранжевых штанах (участника АТО!) за то, что тот стоял на дороге, говорил со своей кумой!

После этого началась шарпанина", - говорится в тексте публикации.

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