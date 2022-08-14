Прямо біля Стіни Плачу: в Ізраїлі невідомий розстріляв пасажирів автобуса (фото, відео)

Однією з жертв стала вагітна жінка

Ніч із 13 на 14 серпня стала вельми непростою для мешканців Єрусалиму — у районі Старого міста невідомий розрядив обойму пістолета у пасажирів автобуса. Інцидент стався неподалік відомого комплексу Стіна Плачу. За попередніми даними, загиблих немає, проте постраждало щонайменше семеро людей.

Інформацію передає "Телеграф", посилаючись на Times of Israel. Стрілянина почалася перед світанком неділі, після того, як мирні люди, частина з яких була туристами, які приїхали відвідати святі місця в Єрусалимі, почали заходити до автобусу.

Повідомляється, що місць стрілянини було мінімум два — спочатку по транспорту стріляли поряд із Західною стіною, а потім поблизу гробниці царя Давида, вже за Сіонською брамою. Правоохоронці припускають, що злочинець міг спеціально чекати ан автобус, щоб стріляти по безневинних людях. Розрядивши свою зброю, він утік.

Поліція, яка прибула на місце злочину, відразу визначила район передбачуваного знаходження стрільця — Сільван, і розпочала пошуки.

Поліція оточила місце злочину

Відомо, що вогнепальні поранення має 35-річну вагітну жінку, якій куля пошкодила живіт. Лікарі зазначили, що життю жертви загрожує небезпека, а її травма названа складною. Також під вогонь потрапила сім’я з батьків та двох дітей. Батька забрали у реанімацію у тяжкому стані, мати — у стані середньої тяжкості.

Експерти збирають докази

Вікно пішло тріщинами після стрілянини

Водій автобуса зазначив, що не зміг виїхати з місця стрілянини, коли почув перші постріли, бо пасажири допомагали підніматися людині з інвалідністю. Через інвалідний візок вхідні двері були заблоковані

"Я чекав півгодини, перш ніж приїхав автобус. Я почув три постріли, стрибнув в автобус і причаївся з усіма. Я відразу зрозумів, що це теракт, а потім пролунали крики жаху. Всі викликали поліцію. Я побачив двох літніх людей на землі і двох молодих людей з пораненнями в плече", — розповів один із очевидців трагедії Авраам Дойч.

Працюють поліцейські

Місце злочину

Загалом під час стрілянини постраждало щонайменше семеро людей. Поліцейські Єрусалиму вважають, що це міг бути терористичний акт. У палестинському ХАМАС вже "похвалили" інцидент, заявивши, що подібний вчинок є "природною відповіддю на щоденні злочини" ізраїльтян.

Нагадаємо, що на початку серпня ситуація між Ізраїлем та Палестиною знову загострилася майже до стану нової війни. Однак пізніше, після знищення кількох лідерів палестинців, представники сторін конфлікту змогли встановити перемир’я.