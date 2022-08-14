Прямо у Стены Плача: в Израиле неизвестный расстрелял пассажиров автобуса (фото, видео)

Одной из жертв стала беременная женщина

Ночь с 13 на 14 августа стала весьма непростой для жителей Иерусалима — в районе Старого города неизвестный человек разрядил обойму пистолета в пассажиров автобуса. Инцидент произошел неподалеку знаменитого комплекса Стена Плача. По предварительным данным, погибших нет, однако пострадало минимум семеро человек.

Информацию передает "Телеграф", ссылаясь на Times of Israel. Стрельба началась в предрассветные часы воскресенья, после того, как мирные люди, часть из которых была туристами, приехавшими посетить святые места в Иерусалиме.

Сообщается, что мест стрельбы было минимум два — сначала по автобусу стреляли рядом с Западной стеной, а затем вблизи гробницы царя Давида, уже за Сионскими воротами. Правоохранители предполагают, что преступник мог специально дожидаться автобуса, чтобы стрелять по невинным людям. Разрядив свое оружие, он сбежал.

Полиция, прибывшая на место преступления, тут же определила район предполагаемого нахождения стрелка — Сильван, и начала поиски.

Полиция окружила место преступления

Известно, что огнестрельные ранения есть у 35-летней беременной женщины, которой пуля повредила живот. Врачи отметили, что жизни жертвы угрожает опасность, а ее травма названа сложной. Также под огонь попала семья из родителей и двух детей. Отца забрали в реанимацию в тяжелом состоянии, мать — в состоянии средней тяжести.

Эксперты собирают улики

Окно пошло трещинами после стрельбы

Водитель автобуса отметил, что не смог уехать с места стрельбы, когда услышал первые выстрелы, потому что пассажиры помогали подниматься человеку с инвалидностью. Из-за инвалидной коляски входная дверь была заблокирована

"Я ждал полчаса, прежде чем приехал автобус. Я услышал три выстрела, прыгнул в автобус и затаился со всеми. Я сразу понял, что это теракт, а потом раздались крики ужаса. Все вызвали полицию. Я увидел двух пожилых людей на земле и двух молодых людей с ранениями в плечо", — рассказал один из очевидцев случившегося Авраам Дойч.

Работают полицейские

Место преступления

Всего во время стрельбы пострадало минимум семеро человек. Полицейские Иерусалима считают, что это мог быть террористический акт. В палестинском ХАМАСе уже "похвалили" инцидент, заявив, что подобный поступок является "естественным ответом на ежедневные преступления" израильтян.

Напомним, что в начала августа ситуация между Израилем и Палестиной вновь обострилась — почти до состояния новой войны. Однако позже, после уничтожения нескольких лидеров палестинцев, представители сторон конфликта смогли установить перемирие.