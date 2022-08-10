Грабували Бучу під час обстрілів: на Київщині впіймали парочку місцевих мародерів
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Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі
Під час окупації Бучі на Київщині грабунком займались не тільки росіяни, які прославились тим, що тягли взагалі все – від зливків золота, готівки і комп’ютерної техніки до собачих будок, унітазів і ношеної нижньої білизни. До рівня окупантів примудрялись опускатись навіть деякі місцеві, яким совість дозволяла наживатись на трагедії. Парочку таких мародерів 10 серпня упіймали поліцейські.
Про затримання розповів у своєму телеграм-каналі начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. За його інформацією, мародерством займались 30-річна жінка та її 45-річний поплічник. Під час активних обстрілів вони скористались тим, що ворожими снарядами вибивало не тільки вікна помешкань їхніх співгромадян, але й вітрини ломбардів. Через ці проломи вони проникали всередину і виносили цінну техніку, готівку та коштовності. Всього парочка мародерів вкрала майна та цінностей майже на 800 тисяч гривень.
Зловмисники уже перебувають під слідством. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, повідомив Нєбитов.
Як писав "Телеграф", днями на Закарпатті СБУ затримала місцевого депутата, який заробляв продажем автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога.