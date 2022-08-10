Грабували Бучу під час обстрілів: на Київщині впіймали парочку місцевих мародерів

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі

Під час окупації Бучі на Київщині грабунком займались не тільки росіяни, які прославились тим, що тягли взагалі все – від зливків золота, готівки і комп’ютерної техніки до собачих будок, унітазів і ношеної нижньої білизни. До рівня окупантів примудрялись опускатись навіть деякі місцеві, яким совість дозволяла наживатись на трагедії. Парочку таких мародерів 10 серпня упіймали поліцейські.

Затримання бучанських мародерів

Затримання бучанських мародерів

Про затримання розповів у своєму телеграм-каналі начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. За його інформацією, мародерством займались 30-річна жінка та її 45-річний поплічник. Під час активних обстрілів вони скористались тим, що ворожими снарядами вибивало не тільки вікна помешкань їхніх співгромадян, але й вітрини ломбардів. Через ці проломи вони проникали всередину і виносили цінну техніку, готівку та коштовності. Всього парочка мародерів вкрала майна та цінностей майже на 800 тисяч гривень.

Зловмисники уже перебувають під слідством. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, повідомив Нєбитов.

Як писав "Телеграф", днями на Закарпатті СБУ затримала місцевого депутата, який заробляв продажем автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога.