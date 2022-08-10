Грабили Бучу во время обстрелов: в Киевской области поймали парочку местных мародеров

Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы

Во время оккупации Бучи на Киевщине грабежом занимались не только россияне, прославившиеся тем, что тащили вообще все – от слитков золота, наличных и компьютерной техники до собачьих будок, унитазов и ношеного нижнего белья. До уровня оккупантов умудрялись опускаться даже некоторые местные, которым совесть позволяла наживаться на трагедии. Парочку таких мародеров 10 августа поймали полицейские.

Задержание бучанских мародеров

Задержание бучанских мародеров

О задержании рассказал в своем телеграм-канале начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. По его информации, мародерством занимались 30-летняя женщина и ее 45-летний пособник. Во время активных обстрелов они воспользовались тем, что вражескими снарядами выбивало не только окна их сограждан, но и витрины ломбардов. Через эти бреши они проникали внутрь и выносили ценную технику, наличные деньги и драгоценности. Всего парочка мародеров украла имущества и ценностей почти на 800 тысяч гривен.

Злоумышленники уже находятся под следствием. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет, сообщил Небытов.

Как писал "Телеграф", на днях на Закарпатье СБУ задержала местного депутата, зарабатывавшего продажей автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи.