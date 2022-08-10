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Грабили Бучу во время обстрелов: в Киевской области поймали парочку местных мародеров

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Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Женщина с пособником грабила во время оккупации покинутые ломбарды
Женщина с пособником грабила во время оккупации покинутые ломбарды

Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы

Во время оккупации Бучи на Киевщине грабежом занимались не только россияне, прославившиеся тем, что тащили вообще все – от слитков золота, наличных и компьютерной техники до собачьих будок, унитазов и ношеного нижнего белья. До уровня оккупантов умудрялись опускаться даже некоторые местные, которым совесть позволяла наживаться на трагедии. Парочку таких мародеров 10 августа поймали полицейские.

Задержание бучанских мародеров
Задержание бучанских мародеров

О задержании рассказал в своем телеграм-канале начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. По его информации, мародерством занимались 30-летняя женщина и ее 45-летний пособник. Во время активных обстрелов они воспользовались тем, что вражескими снарядами выбивало не только окна их сограждан, но и витрины ломбардов. Через эти бреши они проникали внутрь и выносили ценную технику, наличные деньги и драгоценности. Всего парочка мародеров украла имущества и ценностей почти на 800 тысяч гривен.

Злоумышленники уже находятся под следствием. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет, сообщил Небытов.

Как писал "Телеграф", на днях на Закарпатье СБУ задержала местного депутата, зарабатывавшего продажей автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи.

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#Задержание #Мародерство #Буча