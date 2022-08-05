У центрі Миколаєва сталася кривава аварія за участі авто ЗСУ: є загиблий і постраждалі (фото)
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Недотримання правил дорожнього руху тягнуть за собою вкрай тяжкі наслідки
У багатостраждальному українському Миколаєві, котрий чи не кожного дня потерпає від російської військової агресії, трапилася моторошна смертельна аварія за участі двох автомобілів: "Ленд Ровер" та "Шевроле". В результаті пригоди загинув водій одного з транспортних засобів, ще п'ятеро людей зазнали травм різного ступеню тяжкості.
Як у п'ятницю, 5 серпня, повідомили у Телеграм-каналі "Типовий Миколаїв", кривава дорожньо-транспортна пригода сталася уранці на перетині вулиць Пушкінська та Адміральська.
Попередньо встановлено, що автомобіль марки "Ленд Ровер" рухався вулицею Пушкінською у напрямку вулиці Адміральської. Через недотримання правил дорожнього руху, позашляховик на під'їзді до перехрестя на досить високій швидкості зіткнувся з автівкою марки "Шевровле". Остання в цей момент виїжджала з вулиці Велика Морська, рухаючись у напрямку вулиці Садової.
В результаті потужного удару, позашляховик перекинувся на капот, а легкове авто залишилося стояти на перехресті.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди, травми, що виявилися несумісними із життям отримав водій автомобіля "Ленд Ровер". Крім того, до медичного закладу із травмами різного ступеню тяжкості було госпіталізовано керманича легковика та ще чотирьох пасажирів позашляхового авто.
Варто відзначити, що за даними тутешніх ЗМІ, у позашляховику на момент аварії перебували військові Збройних українських сил. Внаслідок зіткнення один із них від отриманих травм помер на місці.
Обставини та причини аварії з'ясовують представники правоохоронних органів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як на трасі у Київській області сталася жахлива потрійна автомобільна аварія, в результаті котрої було травмовано двох людей.