Несоблюдение правил дорожного движения влечет за собой крайне тяжелые последствия

В многострадальном украинском Николаеве, который едва ли не каждый день страдает от российской военной агрессии, произошла жуткая смертельная авария с участием двух автомобилей: "Ленд Ровер" и "Шевроле". В результате происшествия погиб водитель одного из транспортных средств, еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.

Как в пятницу, 5 августа, сообщили в Телеграмм-канале "Типовой Николаев", кровавое дорожно-транспортное происшествие произошло утром на пересечении улиц Пушкинской и Адмиральской.

Жуткая авария на перекрестке в Николаеве

Предварительно установлено, что автомобиль марки "Ленд Ровер" двигался по улице Пушкинской в направлении улицы Адмиральской. Из-за несоблюдения правил дорожного движения внедорожник на подъезде к перекрестку на достаточно высокой скорости столкнулся с авто маркой "Шевровле". Последняя в этот момент выезжала с улицы Большая Морская, двигаясь в направлении улицы Садовой.

В результате мощного удара внедорожник опрокинулся на капот, а легковое авто осталось стоять на перекрестке.

В результате ДТП 5 человек травмированы, один из водителей погиб

В результате дорожно-транспортного происшествия, оказавшиеся несовместимыми с жизнью травмы получил водитель автомобиля "Ленд Ровер". Кроме того, в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести были госпитализированы водители легковушки и еще четыре пассажира внедорожного авто.

Следует отметить, что по данным здешних СМИ, во внедорожнике на момент аварии находились военные Вооруженных украинских сил. В результате столкновения один из них от полученных травм скончался на месте.

Обстоятельства и причины аварии выясняются представителями правоохранительных органов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на трассе в Киевской области произошла ужасная тройная автомобильная авария, в результате которой были травмированы два человека.