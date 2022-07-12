Вирізав серце та статеві органи: жорстоким убивцею дівчини на Київщині виявився відомий адвокат та учасник ток-шоу про одруження

Вбивцею жінки виявився успішний адвокат та учасник ток-шоу про шлюб

У Київській області, у селі Нові Безрадичі, чоловік убив свою дівчину, вирізав і заморозив її внутрішні органи, а залишки поховав у валізі. Відомо, що різником виявився успішний адвокат та учасник ток-шоу про одруження. Чоловіка вже затримано.

Про це у вівторок, 12 липня, йдеться у повідомленні у Фейсбуці поліції Київської області. Дорожню валізу з частинами жіночого тіла було виявлено ще на початку червня.

Відомо, що всередині валізи були відрізані жіночі кінцівки, а також фрагменти хребта. Рештки були старанно замотані в жіночий одяг. Завдяки детальному опису знайдених у валізі жіночих речей та ЗМІ до поліції звернулася жінка та повідомила, що саме її подруга мала схожі речі та наприкінці травня перестала виходити на зв’язок.

Убитою виявилася 39-річна уродженка Краматорська. Навесні жінка приїхала з Польщі до Київської області та оселилася у приватному будинку свого нового знайомого, з яким вона хотіла влаштувати особисте життя.

Вбивцем-різником виявився 36-річний юрист. Камери відеоспостереження зафіксували, як після зникнення жінки, кілька днів поспіль чоловік виносив із дому підозрілі речі та викидав їх у різні місця. Під час обшуку у його будинку у холодильнику виявили органи вбитої жінки. Чоловік вирізав і заморозив її язик, нирку, матку та серце.

За словами вбивці, між ним та жінкою виник конфлікт, через що він задушив свою нову знайому. Щоб приховати сліди злочину, він розчленував тіло та намагався сховати рештки. Зазначається, що поліцейські затримали та помістили різника до ізолятора тимчасового тримання.

За даними з відкритих джерел, підозрюваний може бути учасником телешоу "Весілля наосліп" на ім'я Петро. Програма транслювалась на телеканалі "1+1" у 2019 році. Під час зйомок він сподівався зійтись із мешканкою Дніпра, проте після закінчення програми їхні шляхи розійшлися.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв про затримання у Дніпрі 40-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві двох людей. Його шукали майже 12 років.

Також нещодавно Київський суд оголосив вирок російському військовослужбовцю Вадиму Шишимаріну, який убив мирного жителя Сумської області. За кривавий злочин окупанту присудили довічне ув’язнення.