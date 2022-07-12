Зірка популярного телешоу вирізала серце у коханої під Києвом (фото)

Загибла не виходила на зв’язок із рідними з кінця травня

Днями на Київщині було затримано 36-річного місцевого жителя за підозрою у жорстокому вбивстві своєї дівчини. Розчленовані останки тіла жінки було виявлено у селі Нові Безрадичі Обухівського району. Нелюд сховав відрізані кінцівки та частину хребця до валізи, ретельно обмотавши їх речами жертви.

Подробиці резонансної справи повідомили у пресслужбі Нацполіції Київщини у вівторок, 12 липня. Найбільше здивування викликає особа підозрюваного — людина з юридичною освітою, адвокат, один із учасників популярного телешоу про весілля.

Особу жінки вдалося встановити цілком випадково завдяки приблизному портрету, створеному правоохоронцями, і опису речей, знайдених на місці виявлення тіла. Саме їх і впізнала одна із подруг убитої.

За її словами, загибла 39-річна мешканка Краматорська навесні приїхала до Київської області з Польщі. Розповідала знайомим, що зустріла кохану людину і житиме разом із ним. Проте вже через кілька тижнів жінка перестала виходити на зв’язок, а потім взагалі зникла з "радарів" друзів. І лише ретельне розслідування київських поліцейських змогло пояснити чому.

Загибла жінка

Підозрюваним у вбивстві є 36-річний співмешканець покійної, адвокат та учасник відомого телешоу, пов’язаного з одруженням. За його словами, в якийсь із днів вони сварилися, він розлютився і задушив свою обраницю.

Щоб замістити сліди, він розчленував її тіло і виносив його частинами, викидаючи в різні контейнери для сміття в Обухівському районі. А ось кінцівки вирішив скинути в одному місці, для чого і використав чемодан, який скинув у ставок. Частину органів — серце, матку, язик і нирку — він вирізав і заморозив. Під час обшуку їх виявили поліцейські в холодильнику.

Наразі чоловіка затримано і перебуває у СІЗО. Йому пред’явлено підозри у умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

Варто зазначити, що за даними з відкритих джерел, підозрюваний може бути учасником телешоу "Весілля наосліп", яке транслювалося на телеканалі "1+1" у 2019 році. Під час зйомок він сподівався зійтись із мешканкою Дніпра, проте після закінчення програми їхні шляхи розійшлися.

Нагадаємо, що навесні схожа трагедія сталася у Кривому Розі. Частини тіла жінки були виявлені комунальниками в одному зі сміттєвих баків міста.