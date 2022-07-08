Замах на експрем'єра Японії: з'явилися відео та нові подробиці про стрілка

Політик упав мертво після двох пострілів

Замах на колишнього главу японського уряду Сіндзо Абе став однією з головних тем п’ятниці, 8 липня. Як відомо, після двох куль, пущених у спину під час виступу політика в міста Нара, той знепритомнів і втратив багато крові. Наразі ім'я стрілка вже відоме, а за стан здоров’я Абе переживає величезна кількість людей по всьому світу.

Згідно з останньою інформацією, поданою виданням Kyodo, незважаючи на екстрене медичне втручання, колишній японський прем’єр не подає ознак життя. Одна з куль потрапила йому в груди, друга — з правого боку в шию. До лікарів його доставляли спочатку "швидкою", а потім вертольотом.

Попередньо повідомляється, що стрільцем став 40-річний Тецуя Ямагамі, ексморяк Сил самооборони Японії. Є припущення, що він був настільки невдоволений політикою Абе, що зважився на його вбивство.

Відео з моментом замаху дуже швидко з’явилося у мережі.

Наразі стан політика оцінюється як критичний.

Нагадаємо, що свої повноваження, як прем’єр, Сіндзо Абе склав ще 2020 року — через стан здоров’я.

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