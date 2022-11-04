Выбили зубы и изнасиловали: полиция разоблачила оккупантов, которые пытали беременную жительницу Киевщины (фото)

Преступлениям россиян в Украине нет никакого оправдания

Представителями правоохранительных органов был задокументирован еще один случай сексуального насилия оккупантов из беременной женщины. Жуткое событие произошло в Киевской области еще в начале полномасштабного российского вторжения, в марте.

Соответствующую информацию в пятницу, 4 ноября, сообщили в пресс-службе полиции, добавив, что личность одного изроссийских военных-насильников, которые поиздевались над беременной, после чего и потеряла ребенка, установить пока не удалось.

Так, в рамках следствия следователи Департамента защиты интересов общества и государства совместно с работниками ГУНП установили двух оккупантов, причастных к ряду фактов издевательств, а также жестокому обращению с мирными жителями Киевской области в марте текущего года. Военные преступники пытали гражданских, содержали в заложниках, а также грабили их.

Оба являются служащими 6-го танкового полка воинской части 93 992 (Чебаркуль) 90 танковой дивизии центрального военного округа российских вооруженных сил.

Согласно имеющимся данным, посреди белого дня оккупанты прямо на улице набросились на местную жительницу и жестоко избили ее, выбив зубы. После чего, один из захватчиков наставил на бедную автомат и заставил зайти в один из заброшенных домов. После женщину безжалостно изнасиловали.

По словам потерпевшей, женщина несколько раз говорила россиянам, что беременна и молила ее не трогать, однако преступников это не остановило.

Личность второго соучастника преступления устанавливает полиция.

Что касается третьего участника сексуального надругательства над мирной жительницей Киевщины, то он стоял на входе дома с оружием, чтобы никого туда не допускать.

"Следователи Главного следственного управления на основании собранных доказательств объявили подозрения двум военнослужащим — одному насильнику и потому, что "стоял на страже" — в нарушении законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины", – сообщили в отделе коммутации.

Также отмечается, что за совершенное преступникам грозит срок наказания в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в россии поэта избили и затем изнасиловали с помощью гантели из-за антивоенных стихов. Его девушку тоже избивали, вырывали волосы, а также угрожали групповым изнасилованием.