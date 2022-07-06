"Его дни сочтены": мольфарка объяснила, что не так с путиным и почему он бегает по экстрасенсам

По словам мольфарки, путину осталось совсем недолго, поэтому он стремится заглянуть в будущее хоть на чуть-чуть

О психических болезнях кровавого диктатора владимира путина в последнее время говорят очень многие эксперты. Российский президент и сам подливает бензин в огонь своим поведением, ведь сам не знает, чего хочет.

Как рассказала в эфире "Апостроф TV" мольфарка и участница секретного "батальона 14" Магдалена Мочиовски, ответы на свои вопросы путин пытается найти у целой армии экстрасенсов, которые на него работают.

По словам мольфарки, кровавый диктатор делает все, чтобы за ним невозможно было проследить, и поэтому ходит к экстрасенсам, которые формируют ему мощный энергетический барьер. Мочиовски отметила, что у Кремля "целая армия" таких людей.

"У него есть и дальше планы, и не только на Украину. Этот человек сам не знает, чего он хочет. Понимая, что его дни сочтены, он пытается себя усилить разными шаманскими магическими ритуалами. Он пытается предсказать свое будущее, которое никто ему не может предположить, потому что экстрасенсорика не является точной наукой – это не математика, что все можно вычислить от А до Я", – отметила мольфарка.

Она добавила, что путин также возлагает большие надежды на нумерологию, а проследить это можно в те дни, в которые он совершает те или иные поступки. Мочиовски отметила, что с первого дня вторжения русских в Украину все поступки диктатора связаны с цифрами 2 и 4.

"То есть он очень следит за такими вещами, как нумерология, как солнцестояние, как парад планет. Он все просчитывает как с точки зрения математики и нумерологии, так и с точки зрения шаманизма и оккультной черной магии как таковой", — резюмировала Мочиовски.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у российского диктатора нашли признаки серьезных психических проблем, в частности, все черты классического психопата.