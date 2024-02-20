"Терка" и "пробные браки": тайны интимной жизни украинцев в древности

Сексуальная культура предков, которая вас шокирует

Отношение к эротике и интиму в традиционной украинской культуре существенно отличалось от современного. С одной стороны, под влиянием христианской морали все половые отношения провозглашали грехом и осуждали. С другой – его имитация или пародирование широко сохраняли в обрядах еще с языческих времен.

Для более детального анализа этой темы мы обратились к материалам портала inlviv.in.ua, где представлены различные аспекты украинской культуры и истории, включая тему отношения к эротике и интиму в прошлом.

Детские игрушки

В традиционных украинских семьях родители избегали разговоров на тему физиологии и половых отношений с детьми. Считалось, что это будет сдерживать детский интерес в этой сфере.

Зато дети узнавали об интимных вещах от старших товарищей и в играх часто имитировали половой акт, который называли "секелянням" или "тьоркой".

Этнограф Марк Грушевский описывает такие детские игры на Черкасщине: "Мальчик с девочкой секеляются, а то и девочки между собой! Еще и есть толком не умеют, а уже такие непослушные дети обнимаются".

Взрослые ругали детей за такое, но в целом относились снисходительно: "Пусть уж балуются себе! Это же игрушки". Они старались скрыть от детей сферу сексуальности. Однако детское любопытство в этих вопросах проявлялось в играх и фольклоре, которые иногда выходили за рамки приличия.

Пробные браки

С 14-15 лет парни и девушки начинали принимать активное участие в молодежной жизни села. Летом они собирались вместе на улице, танцевали, пели, шутили.

А осенью, когда начинались холода, девушки организовывали "вечерницы" — собирались вместе в доме какой-то из вдов для рукоделия и развлечений. Сюда приходили и ребята, приносили еду и водку. После ужина начинались танцы, игры, шутки. Часто эти развлечения имели эротический подтекст. В частности, была распространена игра "цурки", когда парень должен был поймать и поцеловать девушку.

Поздно вечером молодежь готовилась на ночлег — ложились рядом на соломе или ряднах. Иногда по взаимному согласию парень и девушка могли вступить в интимную связь. Но это должно было быть осторожно, чтобы не лишить ее девственности перед браком.

Такие "пробные браки" на вечеринках позволяли молодежи лучше узнать друг друга, проверить сексуальную совместимость. Если отношения становились крепкими, пара искала возможности для интимных встреч наедине.

"Грехи" купальские

На Купала сохранялись пережитки архаических сезонов коллективных браков. Это отражалось в откровенно сексуальном характере игрищ. Тем, кто уклонялся от участия в праздновании, девушки пели проклятия, а парни ругали непристойными песнями.

Основные черты коллективных браков:

Отсутствие постоянных пар и семей. Мужчины и женщины жили большими группами, периодически меняя партнеров.

Сексуальные отношения носили открытый, публичный характер, не осуждались обществом.

Дети воспитывались всей общиной, а не отдельной семьей. Отцовство коллективное, а не индивидуальное.

Отсутствовало понятие частной собственности, все ресурсы общие.

Церковь и государство пытались ограничить "аморальные" купальские обычаи. Гетман Иван Скоропадский в 1719 году издал универсал, в котором угрожал строго наказывать участников "бесчинств" и "блуда". Однако эти меры имели ограниченный успех.

Несмотря на официальные запреты, в народной культуре сохранялись пережитки архаичных представлений о сезонных коллективных браках и свободных половых контактах как пути поддержания плодородия. Купальские игрища позволяли реализовать скрытые желания, которые противоречили официальной морали.

Заключение брака и отношение к внебрачному интиму

В Украине брак заключали по традиционному народному обычаю, а не церковным венчанием. Часто пары сначала венчались в церкви, но продолжали жить отдельно до свадьбы, пока не собрали средства на празднование.

Иногда случалось, что супруги венчались, но так и не начинали совместную жизнь. В 1774 году российский синод даже издал специальный указ, обязывающий женатых в Украине пар жить вместе после венчания.

Строго осуждалась "нечестность" молодой, если оказывалось, что она потеряла девственность до свадьбы. Это связывали с архаичными представлениями, что грех невесты падает на всех гостей и угрожает общине.

Так же строго относились к рождению ребенка вне брака. Мать-одиночку и ребенка-батрака позорили. Но в то же время существовали и другие народные представления, что такие дети приносят плодородие и благополучие.

В те времена существовал такой обряд "коитус" как путь обеспечения плодовитости природы и людей. На поле совершали обрядовые действия, имитирующие половой акт для хорошего урожая. В календарных обрядах использовали нецензурную лексику, чтобы способствовать размножению скота.

Поэтому, отношение к внебрачному интиму было неоднозначным. С одной стороны — общественное осуждение. С другой — народные представления о его положительном влиянии на плодовитость и благосостояние. Сексуальность рассматривалась как источник жизненной силы.

Ограничения и запреты

В традиционной украинской культуре существовало немало ограничений относительно сексуальной жизни.

В частности, полное половое воздержание должны были соблюдать знахари, гадалки, шептухи, бабы-повитухи. Считалось, что это связано с их магическими способностями. Так же временно воздерживались от интимных отношений мужчины перед охотой, рыболовством, пахотой или другими важными делами, а женщины во время вычинки хлеба или ткачества полотна.

Церковь накладывала запреты на половую жизнь во время постов, в постные дни, праздники и поминки. Считалось грехом иметь интимные отношения "из слабости", а не для продолжения рода.

Священники тщательно следили, чтобы дети не были зачаты в запретные дни. Таких детей иногда даже называли обидными именами вроде Ореозила или Акакия, чтобы показать родительскую вину.

Всего за год насчитывалось около 220 дней с запретами. Но для перегруженных многодетностью женщин это скорее означало облегчение, чем притеснения.

Супружеская жизнь обычно прекращалась после рождения последнего ребенка. Появление еще одного ребенка у пожилых родителей вызывало насмешки.

Итак, традиционная мораль накладывала немало ограничений на проявления сексуальности. Однако эти табу имели определенную рациональную основу и не всегда воспринимались как абсолютно подавляющие.

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