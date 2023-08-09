"Война начнет двигаться к концу": астрологи предрекают неблагоприятный период для рф на фронте

По словам астрологов, у украинской армии есть шансы значительно вырваться вперед и освободить территорию, как это было на Харьковщине

Ведические астрологи Анна и Алексей Сухановы считают, что август будет важным месяцем в ходе полномасштабной российско-украинской войны. Однако ключевые события они ожидают осенью.

Об этом говорится в публикации астроэкспертов в Instagram. В ней Сухановы озвучили свой прогноз на последний месяц лета.

Как говорится в астропрогнозе, август будет продуктивным месяцем для Украины, но не ключевым в войне. Тогда как на осень у Сухановых больше надежд.

"Ключевые и важные события, на наш взгляд, стоит ожидать осенью, в том числе и в сентябре, после которых большая вероятность того, что война начнет двигаться к концу. Поэтому существует вероятность определенных событий в августе (ближе к концу месяца), которые станут предпосылками к событиям осени", — говорят астрологи.

По их словам, что август не будет спокойным месяцем, вероятны ракетные обстрелы. Но когда Солнце выйдет из знака Зодиака Рак (17 августа), то напряжение на юге Украины, утверждается в прогнозе, может уменьшиться. Тем не менее, астрологи пишут о возможном увеличении обстрелов других городов Украины, особенно Киева.

Сухановы заявляют, что в августе многие планеты будут находиться в знаке Льва, что позитивно для нашей страны и противоположно для агрессора. С 17 августа по 17 сентября, пишут астрологи, произойдет самый неблагоприятный и напряженный период для рф. По мнению Сухановых, возможно повторение событий прошлого года, когда украинской армии удалось освободить часть Харьковской области, ранее оккупированной россиянами.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог Яна Тимощук озвучила свой прогноз накануне Дня Независимости Украины. По словам астроэксперта, масштабной катастрофы не будет.

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