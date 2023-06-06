Им очень трудно поверить в себя: самых неуверенных женщин зовут этими именами

Они очень скромные и тихие

Одни женщины готовы напролом идти, только бы добиться своей цели, однако есть и дамы, которые не настолько уверенны в себе, чтобы также достигать желаемого. Они настолько скромные, что чаще всего остаются незамеченными, даже если очень талантливы.

Именологи отмечают, что чаще всего низкая самооценка у женщин, которых зовут Валентина или Евгения. Им не хватает уверенности поверить в себя, чтобы достигать высот, пишет apostrophe.

Валентина

У Валентин очень хорошо развита интуиция, которая всегда подсказывает своей "хозяйке" как лучше поступить. Однако Вали очень редко к ней прислушиваются, потому, что боятся выйти "из зоны комфорта", куда их раз за разом подталкивает их подсознание. Выбирая давно протоптанные тропы, владелицы этого имени не любят рисковать. Плюс ко всему, идти на риск их не позволяет низкая самооценка.

Евгения

Прежде чем принять какое-либо решение Евгении будут долго и тщательно его анализировать, просчитывая все риски и опасности. И, как правило, они все это найдут, даже если ничего опасного там нет. Из-за своей мнительность и неуверенности в себе, обладательницы этого имени не любят рисковать и всегда плывут по течению. Также они склонны себя за все корить, особенно за чрезмерные эмоции.

Раньше мы рассказывали о женщинах, которые всегда получают желаемое. Эти счастливицы носят одно из трех необычных имен.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу!!!