Таролог рассказала, как и когда закончится война в Украине: "Будет настоящий Армагеддон"

Процесс будет долгим и очень сложным

Известный украинский таролог Людмила Хомутовская, которая ранее рассказала, пойдет ли путин на новое наступление на Украину, поделилась новым прогнозом по войне. В этот раз астроэксперт рассказала, как и когда все закончится.

В интервью unian Хомутовская отметила, что в скором времени на Украину начнут еще больше давить пойти на переговоры со страной-агрессором. Таролог говорит, что они таки будут и закончат войну к концу 2023 года, однако процесс будет очень сложным и долгим.

"Нас заставляли пойти на переговоры, чтобы война кончилась быстрее. К сожалению, в течение нескольких месяцев мы еще больше ощутим на себе это давление. В ход пойдут и большие деньги, и разные манипуляции. Но здесь нужна воля народа, как было в начале полномасштабной войны. Я думаю, что скоро мы снова увидим подобное. До конца года мы должны закрыть эту тему, но это будет долгий переговорный процесс" — отметила таролог.

Также Хомутовская добавила, что надеяться на то, что смерть путина остановит войну, не нужно. Все потому, что в россии сначала должны произойти определенные внутренние изменения.

"Сначала будет настоящий Армагеддон внутри рф, а только потом Украина пойдет на переговоры. Но повторюсь: этот процесс будет очень сложным" — подытожила таролог.

Ранее украинский астролог Дмитрий Уранус рассказал, когда война в Украине придет к своей развязке. По словам астроэксперта, тяжелое время в ВСУ продолжается, будут потери с обеих сторон, однако в это время Украина получит огромную военную помощь, которая изменит все.

Ранее Влад Росс рассказал, при каком условии в Украине может закончиться война. По его прогнозам, россияне проиграют в войне быстрее, если ВСУ ударят по "сердцу" рф.