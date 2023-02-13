Договориться не получится: начало сбываться пророчество карпатского мольфара Нечая на 2023 год

В свое время люди не очень поверили сказанному им

В скором времени пройдет год, как в Украине идет полномасштабная война. За это время многие астрологи, тарологи и другого рода эксперты-эзотерики давали свои прогнозы относительно того, когда она закончится. Одним из последних прогнозом сроков завершения войны в Украине делился ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович.

Однако еще задолго до военного вторжения россии в 2022 году о нынешних событиях говорил известный карпатский мольфар Нечай. Что он предсказывал, в том числе и на 2023 год, рассказывает ped-pressa.kiev.ua.

Пророчества мольфара Нечая касательно войны в Украине

Более 12 лет назад мольфар сказал, что будет война, но все пройдет так, как планируется. По его словам, с путиным будут пытаться договориться, но это очень лукавый человек, который постоянно делает вид, что ничего не понимает. Впрочем, и на него найдется своя сила. При этом, как говорил Нечай, если кровавый кремлевский диктатор не уступит, будет большая беда. О чем конкретно идет речь – неизвестно, этого карпатский мольфар уточнять не стал. Поскольку этот прогноз считают таким, что касается именно 2023 года, есть вероятность, что "уберут" главу кремля уже скоро.

"Страшное пророчество" мольфара Нечая о судьбе Украины

Еще в 2009 году ведун говорил, что Украину ждет раскол. Конечно, многих эти слова испугали. Однако Нечай успокоил, добавив, что это будет временное явление и уже скоро страна восстановится. Причем это будет совершенно новое государство, с которого начнется возрождение остального мира.

После того как все закончится, украинцы будут еще долго вспоминать это тяжелое время, пересказывая друг другу. И уже никогда отношения с россиянами не будут такими, как раньше, говорил мольфар.

Что касается конкретной даты завершения войны в Украине, то ее провидец не называл. Другие эксперты-эзотерики, напомним, в основном говорят именно о 2023 году.

Кто такой карпатский мольфар Нечай?

Его звали Нечай Михаил Михайлович. Этот мужчина родился в Ивано-Франковской области еще в 1930 году — в обычной рабочей семье. Сам он говорил, что почувствовал целебные силы в 8 лет — тогда, мол, уже умел останавливать кровь.

Настоящую популярность этот человек получил в 1989-м, когда к нему поступило официальное приглашение от властей города обеспечивать хорошую погоду во время проведения фестиваля "Червона рута". Как бы там ни было, погода тогда действительно была плохая и, как говорят люди, он буквально руками разогнал тучи.

Умер Нечай 14 июля 2011, причем довольно трагически. Он предсказал собственную смерть и знал, что его придут убивать, но все равно впустил своего убийцу в дом.

Ранее мы рассказывали, что популярный западный экстрасенс предсказал, когда и из-за чего начнется Третья мировая война. В этой великой войне, говорит, россия и Китай будут на одной стороне.