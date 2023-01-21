Астролог ошеломила прогнозом на февраль: "Будет очень сильное сражение, возможно, последнее"

Обстрелы, провокации, нагнетание ситуации – всего этого будет вполне в канун годовщины полномасштабного вторжения рф

Астрологи уже неоднократно делали прогнозы относительно развития событий на фронте в ближайшее время и в целом в 2023 году. Теперь же рассказать, чего ожидать в феврале, решила астроэксперт Альбина Пономаренко.

Она прогнозирует, что месяц начнется с провокаций и взрывов. К годовщине полномасштабного вторжения россия попытается усилить напряжение и террор, однако для нас очень сильный и прогрессивный аспект на 10 февраля, рассказывает астролог в интервью YouTube-каналу "Прогноз".

Пономаренко напоминает, что на 3 февраля в Киеве запланирован саммит ЕС, поэтому накануне, 1-2 числа, россия может устроить мощные обстрелы, чтобы его сорвать. Период с 12 по 18 февраля тоже будет достаточно напряженным, однако в это время Украина может узнать о какой-то международной помощи и определенных победах на фронте.

А вот с 18 февраля ожидаются хорошие новости для народа Украины, убеждена астролог. Говорит, это могут быть известия об освобождении определенных украинских территорий.

Накануне собственно годовщины полномасштабного вторжения будут очень напряженные дни — карты Таро показывают опасность и сильные обстрелы, отмечает Альбина Пономаренко. 25-27 февраля – тоже тяжелый период, но ВСУ готовы к любому развитию событий и даже к провокациям в виде возможного наступления из Беларуси.

"Это будет очень сильное сражение. И возможно, оно будет последним или предпоследним. Потому что еще будет март, мы будем выходить на финишную прямую этой войны", — говорит акстроэкспертка.

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