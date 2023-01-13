Астролог назвала дату, когда прекратятся активные боевые действия: "Основные "дела" будут сделаны весной"

Эксперт отметила, что полностью в 2023 году война не закончится

Большинство известных экстрасенсов, мольфаров, тарологов и астрологов считают, что военные действия в Украине закончатся весной 2023 года, что очень воодушевляет. Однако астроэксперт Ольга Медвецкая отмечает, что в это время будут лишь "первые звоночки" победы, а полноценная победа Украины, увы, но еще не наступит.

Об этом астролог рассказала в интервью УНИАН. Медвецкая отмечает, что весна 2023 года принесет с собой важные и масштабные события, и начиная с апреля российских оккупантов ждет еще более несладка жизнь, чем была до.

"Весна в этом году действительно принесет события, которые можно назвать победными. Однако я не думаю, что это будет полное прекращение войны. Но все же основные "дела" для победы будут сделаны как раз весной 2023 года", — говорит астролог.

Также Медвецкая отметила, что к концу января россия может повторить попытку наступления. Особенно опасны 20-тые числа, а также средина февраля. Помимо этого, есть угроза и для президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее таролог Елена Бюн рассказала, что зимой ВСУ продолжат контрнаступление. В этот период оккупантов ждут провалы. Также по словам астроэксперта, ясновидящего и экстрасенса Хаяла Алекперова мир в Украине наступит в весенние месяцы 2023 года.