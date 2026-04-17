"Дали пива и вкололи кучу снотворного": Марадона вместо лечения побывал в "доме ужасов"

В Аргентине набирает обороты второй суд в деле о смерти великого футболиста

В Сан-Исидро (Аргентина) начался новый судебный процесс по делу о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. По мнению местной прокуратуры, медицинская бригада, которая занималась здоровьем футболиста в его последние дни, действовала неадекватно, несовершенно и безрассудно.

Что нужно знать

Прокуратура обвиняет семерых медиков в убийстве Марадоны по неосторожности

Доктор Леопольдо Луке отрицает свою вину

Первый суд по этому делу был отменен из-за скандала

Семерым членам медицинской команды, работавшей с Марадоной, предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Доктор Леопольдо Луке заявил о своей невиновности, сообщает blikk.

По словам главного прокурора Патрисио Феррари, бывший великий футболист провел свои последние дни в "доме ужасов", где с ним обращались "как с животным". Диего облили водой из шланга и поместили в темную комнату. Персонал, назначенный для ухода за ним, дал ему пива и вколол кучу снотворных таблеток.

Вот как он умер. Мы покажем, как лечили Диего Армандо Марадону с 11 по 25 ноября 2020 года в доме номер сорок пять в районе Сан-Баррио города Тигре. Вместо реабилитации и тщательного ухода на дому ему оказывали катастрофическое лечение. Никто не выполнил свою работу должным образом. Патрисио Феррари

Патрисио Феррари/Фото: Getty Images

Врач Леопольдо Луке свою вину отрицает.

Могу с абсолютной уверенностью сказать, что всё произошло не так, господин Марадона не страдал перед смертью. Я глубоко сожалею о его утрате, но я невиновен. Леопольдо Луке

Леопольдо Луке/Фото: Getty Images

Заявление Луке противоречат мнению десяти независимых медицинских экспертов, созванных прокуратурой. Рассмотрение дела продолжится, ожидается выступление более 120 свидетелей. Серия слушаний может продлиться до июня 2026 года. В случае признания вины подсудимым грозит лишение свободы сроком от 8 до 25 лет.

Отметим, первый суд над медицинской бригадой Марадоны был отменен из-за скандала с судьей Хулиетой Макинтач. Она нарушила судебный регламент, тайно участвуя в съемках документального фильма о данном процессе. В ноябре 2025 года она была официально отправлена в отставку и пожизненно лишена права занимать государственные должности в судебной системе Аргентины.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти легенды футбола стал отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Медики также обнаружили у аргентинского идола дилатационную кардиомиопатию. На прощание с Марадоной пришли сотни тысяч аргентинцев, несмотря на пандемию коронавируса. Диего похоронили без сердца на закрытой церемонии на кладбище в пригороде Буэнос-Айреса.