Подрезал автобус и скрылся. На Ивано-Франковщине произошло смертельное ДТП (фото, видео)

На месте происшествия работают полицейские, медики и спасатели

В Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибший и пострадавшие.

В пятницу, 17 апреля, в селе Тяпче на автодороге Н-10 перекинулся рейсовый автобус Львов — Ивано-Франковск. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Ивано-Франковской оьласти.

Как стало известно, автобус, который осуществлял маршрутные перевозки, столкнулся с легковым автомобилем "Mazda CX-7".

Mazda CX-7

ДТП. Фото: Нацполиция

В результате аварии водитель "Mercedes Sprinter" от полученных травм погиб на месте происшествия. Около восьми пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести.

На месте происшествия работают полицейские, медики и спасатели. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

В сети тем временем уже появились первые фото и видео с места происшествия. В местном Telegram-канале говорят, что водитель легковушки якобы скрылся с места происшествия.

