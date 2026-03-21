Российский футболист-убийца винит в преступлении украинцев

Центрбеку грозит пожизненное заключение

Центральный защитник "Урала-2" Даниил Секач написал письмо из СИЗО. Накануне он признался в жестоком убийстве предпринимательницы в Москве.

Что нужно знать

Секач убил женщину на глазах ее дочери

Футболист написал письмо из СИЗО, в котором заявил, что находился под влиянием мошенников

РосСМИ говорят об "украинских кураторах" в этом деле

В РФ из трагедии сделали шоу. Семья Секача побывала на Первом канале в эфире программы "Пусть говорят". Об этом сообщает starhit.ru.

Там мать обвиняемого зачитала письмо сына. Даниил заявляет, что его обманули. По данным российских СМИ, "украинские кураторы" убедили футболиста принять участие в "спецоперации". Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов, после чего велели ему принять участие в оперативном мероприятии, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности. Целью был взлом сейфа предпринимательницы, а затем аферисты якобы приказали Даниилу убить женщину.

Моя любимая семья, я вас очень сильно люблю. Мне безумно стыдно, прошу у вас прощения. Если сможете, простите меня. Со здоровьем у меня все хорошо. Я боялся вам рассказать об этой ситуации. Все началось 18 февраля, поэтому я себя странно вел, я не звонил вам, не отвечал на SMS. Меня просто обманули очень сильно – так сильно, что я теперь не знаю, как мне жить. Семья, я вас люблю, сильно скучаю. Знаю, что вы будете за меня до конца – только это дает мне силы открывать глаза. Как там моя любимая сестренка Яночка? Как она себя чувствует? Письмо Даниила Секача из СИЗО

Сообщается, что Секач прилетел в Москву из Ставропольского края, следуя указаниям кураторов. 13 марта он проник в квартиру 51-летней женщины. Дверь ему открыла 16-летняя дочь погибшей, которая также "стала жертвой обмана мошенников". Футболист, вскрыв сейф, ножом убил предпринимательницу, которая вернулась домой, узнав от дочери, что ее сейф взламывает "сотрудник спецслужб".

Даниил украл из сейфа около 2 тысяч долларов и ценности, после чего по распоряжению мошенников выкинул все это в окно. По данным следствия, под окнами находилась 22-летняя москвичка, которая передала награбленное организаторам. Эта же женщина приобрела болгарку и доставила ее в квартиру, где обвиняемый совершил убийство.

Секач сутки провел в квартире убитой после преступления, пока кураторы не разрешили выйти и отпустить ее дочь. Футболисту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ. Кроме того, позднее Секача обвинили в насильственных действиях в отношении дочери убитой.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале на матче "Шахтера" в еврокубках. Польские фанаты скандировали оскорбительные лозунги в адрес УПА и Степана Бандеры. Во втором матче ситуация повторилась.