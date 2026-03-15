"Мне приказали украинцы": российский футболист жестоко убил женщину на глазах ее ребенка

Спортсмен зарезал предпринимательницу

Центральный защитник "Урала-2" Даниил Секач признался в убийстве москвички. Он заявил, что действовал под влиянием мошенников из Украины.

Что нужно знать

Футболист отпросился с тренировок под предлогом учебы и отправился в Москву

Даниил планировал взломать сейф москвички

Секач совершил убийство на глазах дочери жертвы

Об этом сообщает vz.ru. По словам подозреваемого, мошенники приказали ему убить женщину после того, как он взломал сейф в ее квартире.

По мошенническим указаниям прибыл взломать сейф. Далее поступило указание убить хозяйку квартиры. Даниил Секач

Сообщается, что Секач прилетел в Москву из Ставропольского края, следуя указаниям кураторов из Украины. Он проник в квартиру 51-летней женщины, занимавшейся бизнесом. Дверь ему открыла 16-летняя дочь погибшей, которая также "оказалась под влиянием телефонных аферистов". Футболист, вскрыв сейф, ножом убил предпринимательницу, которая вернулась домой, узнав от дочери, что ее сейф взламывает "сотрудник спецслужб".

Даниил по указанию мошенников выкинул все похищенное в окно. Он сутки провел в квартире убитой после преступления, пока кураторы не разрешили выйти и отпустить ее дочь. Футболисту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

