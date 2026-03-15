Подростка убили из-за телефона и бросили на свалке? Все детали трагедии в Житомирской области

Подросток мог стать жертвой ограбления

В Иршанске Житомирской области похоронили 15-летнего Богдана Гладчука. Накануне его тело с признаками насильственной смерти было найдено на местной свалке.

К трагедии могут быть причастны двое поселившихся неподалеку молодых людей. Об этом пишет "Житомир-Онлайн".

Жуткая новость

В пятницу, 13 марта, полиция Житомирской области сообщила, что нашла тело парня вблизи поселка Иршанск Коростенского района. Жертвой оказался девятиклассник местного лицея Богдан Гладчук, мать которого накануне трагедии обратилась в полицию с уведомлением о том, что сын ушел из дома и не вернулся.

Каким был Богдан

Учителя, друзья и односельчане утверждают, что Богдан (или Бодя, как его все называли) был искренним, добрым, жизнерадостным и очень вежливым. Всегда старался помогать всем, особенно пожилым людям. В частности, часто выносил мусор из квартир пенсионеров, приносил воду бабушкам, подрабатывал на местных предпринимателей.

Мать Богдана испытывает проблемы со здоровьем, сейчас она работает контролером в газовом хозяйстве. Отец и старший брат трудятся на мясокомбинате Житомира. Парень всегда пытался поддержать свою большую семью, где воспитывается шесть детей.

Богдан Гладчук. Фото Житомир-Онлайн

В поисках заработка

Люди, которые знали парня, рассказывают, что Богдан был ребенком с особыми образовательными потребностями — у него были недостатки зрения. Чтобы сын мог полноценно учиться в лицее, как и другие дети, родители недавно взяли в кредит мобильный телефон.

Часто после уроков парень подрабатывал. В последнее время его видели в районе местной свалки, где он собирал металл, пластик, картон и стекло, что сдать на переработку. Там полицейский офицер общины и обнаружил его тело. По предварительным выводам судмедэксперта, смерть мальчика наступила в результате асфиксии (удушения) из-за перекрытия дыхательных путей посторонним предметом.

Автомобиль полиции. Фото иллюстративное

Жители Иршанска рассказывают, что недавно неподалеку в вагончике временно поселились два парня 19 и 20 лет. Они вели себя вызывающе и раньше якобы были замечены в издевательствах над животными. Вероятную причастность к преступлению подкрепляет тот факт, что у одного из них полицейские обнаружили мобильный телефон Богдана. В настоящее время продолжаются следственные действия, а подозреваемых должны были задержать правоохранители.

Классный руководитель парня Оксана Федорчук рассказала, что, по словам родных, лицо мальчика было сильно избито, а на руках и ногах остались гематомы и синяки. Люди предполагают, что между ними и Богданом мог возникнуть конфликт, из-за которого его избили, раздели, а тело пытались спрятать среди мусора.

Кклассная руководительница Богдана Оксана Федорчук. Фото Житомир-Онлайн

Последний звонок

Одноклассники и учителя пришли к подъезду дома Богдана, чтобы попрощаться с ним. Похоронили парня 15 марта в селе Росовцы Черняховской общины, где проживает его бабушка. Для Богдана раздался последний школьный звонок, которого он не услышит.

Одноклассники пришли попрощаться с Богданом. Фото Житомир-Онлайн

В Иршанске надеются на объективное расследование этой резонансной трагедии. Все высказываются за то, чтобы виновные в убийстве парня понесли самое суровое наказание.

