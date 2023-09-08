На Днепропетровщине мужчину застрелили средь бела дня: видео и подробности
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Злоумышленника уже ищут
В Каменском (Днепропетровская область) неизвестный посреди дня застрелил мужчину и скрылся с места происшествия.
Как информируют местные Telegram-каналы, происшествие произошло на улице Сагайдачного примерно в 13 часов. Там 30-летний мужчина застрелил 29-летнего, после чего сел во внедорожник "Subaru Forester" и скрылся с места происшествия.
На территории Днепропетровской области была объявлена специальная полицейская операция, а к поискам злоумышленника были привлечены все наряды правоохранителей.
По факту происшествия было возбуждено уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст. 115).
Вместе с тем, в сеть попало видео из камер наблюдения, на котором виден момент убийства. Можно увидеть, что вместе со злоумышленником там был еще один мужчина, который наблюдал за расстрелом со стороны и не пытался вмешаться в ситуацию.
Сам стрелок перед сначала сделал два выстрела под ноги погибшему, а когда тот попытался выбить оружие из его рук, открыл огонь на поражение. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.
Что стало причиной конфликта между мужчинами с кадров понять невозможно.
Как сообщалось ранее, вечером 29 августа в Днепре полицейские во время задержания пьяного мужчины применили табельное оружие, в результате чего тот погиб. Данная ситуация получила широкую огласку среди украинцев и правоохранителям пришлось публиковать видео с бодикамер их сотрудников.