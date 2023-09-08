На Днепропетровщине мужчину застрелили средь бела дня: видео и подробности

Злоумышленника уже ищут

В Каменском (Днепропетровская область) неизвестный посреди дня застрелил мужчину и скрылся с места происшествия.

Как информируют местные Telegram-каналы, происшествие произошло на улице Сагайдачного примерно в 13 часов. Там 30-летний мужчина застрелил 29-летнего, после чего сел во внедорожник "Subaru Forester" и скрылся с места происшествия.

На территории Днепропетровской области была объявлена специальная полицейская операция, а к поискам злоумышленника были привлечены все наряды правоохранителей.

По факту происшествия было возбуждено уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст. 115).

Вместе с тем, в сеть попало видео из камер наблюдения, на котором виден момент убийства. Можно увидеть, что вместе со злоумышленником там был еще один мужчина, который наблюдал за расстрелом со стороны и не пытался вмешаться в ситуацию.

Сам стрелок перед сначала сделал два выстрела под ноги погибшему, а когда тот попытался выбить оружие из его рук, открыл огонь на поражение. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Что стало причиной конфликта между мужчинами с кадров понять невозможно.

Как сообщалось ранее, вечером 29 августа в Днепре полицейские во время задержания пьяного мужчины применили табельное оружие, в результате чего тот погиб. Данная ситуация получила широкую огласку среди украинцев и правоохранителям пришлось публиковать видео с бодикамер их сотрудников.