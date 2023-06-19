Укр

Как в компьютерной игре: бойцы ССО показали эпичное видео ближнего боя в окопах

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Бойцы ВСУ Новость обновлена 19 июня 2023, 10:18
Бойцы ВСУ. Фото Генштаб ВСУ

Украинские военные продолжают зачищать земли на Южном направлении от врага

Украинские военные продолжают успешное контрнаступление на Южном направлении, где за последние две недели удалось освободить уже 8 населенных пунктов.

В пресс-службе Сил специальных операций показали кадры, как наши военные зашли с тыла в окопы противников, ликвидируя россиян одного за другим.

На опубликованных кадрах видно, как наши бойцы бесстрашно встречаются лицом к лицу с врагом и не оставляют им шансов в ближнем бою.

В то же время бойцы ВСУ предлагают оккупантам, которые готовы сложить оружие, сдаваться в плен.

"На юге во время выполнения задания операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу. Боевая группа воинов ССО застала противника врасплох.

Оправившись от неожиданности некоторые солдаты противника пытались оказать сопротивление. Но, как видно по видео, снятом одним из наших воинов — зря", — говорится в подписи к видео.

В окрестностях какого именно населенного пункта идут бои не сообщается.

Ранее "Телеграф" публиковал свежие карты боевых действий в Украине по состоянию на 19 июня.

Теги:
#Война #Оккупанты #ВСУ