Как в компьютерной игре: бойцы ССО показали эпичное видео ближнего боя в окопах

Украинские военные продолжают зачищать земли на Южном направлении от врага

Украинские военные продолжают успешное контрнаступление на Южном направлении, где за последние две недели удалось освободить уже 8 населенных пунктов.

В пресс-службе Сил специальных операций показали кадры, как наши военные зашли с тыла в окопы противников, ликвидируя россиян одного за другим.

На опубликованных кадрах видно, как наши бойцы бесстрашно встречаются лицом к лицу с врагом и не оставляют им шансов в ближнем бою.

В то же время бойцы ВСУ предлагают оккупантам, которые готовы сложить оружие, сдаваться в плен.

"На юге во время выполнения задания операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу. Боевая группа воинов ССО застала противника врасплох.

Оправившись от неожиданности некоторые солдаты противника пытались оказать сопротивление. Но, как видно по видео, снятом одним из наших воинов — зря", — говорится в подписи к видео.

В окрестностях какого именно населенного пункта идут бои не сообщается.

Ранее "Телеграф" публиковал свежие карты боевых действий в Украине по состоянию на 19 июня.