"Мы все в крови": уманчанка показала последствия прилета российской ракеты (видео)

К счастью, в семье авторки видео все остались живы

Российская ракетная атака в ночь на 28 апреля закончилась прилетом "высокоточного" снаряда в одну из многоэтажек в Умани. Жительница пострадавшего сняла видео со своей квартиры, показав последствия удара. По ее словам, все члены семьи получили определенные ранения, в квартире не осталось ни одного уцелевшего окна.

Видео распространяют местные Telegram-каналы. Женщина признается, что очень испугалась, на видео она не скрывает своих слез и эмоций.

"Никогда не думала, что такое может случиться. В наш дом прилетела ракета. Мы все в крови, стекло выбило", — рассказывает она, показывая кавардак в комнатах, произошедший в результате прилета.

Умань на карте

В семье авторки видео есть дети – во время атаки они мирно спали в своей комнате. Теперь там нет окон, но, к счастью, все остались в живых.

Свой эмоциональный ролик она закончила эмоциональной речью в адрес российских оккупантов, подчеркнув, что ее ненависть к захватчикам только выросла.

Предупреждаем: на видео имеются изображения крови и отдельная нецензурная лексика!

Напомним, что уже известно о по меньшей мере 5 раненых в результате прилета российской ракеты.

Также ночью взрывы раздавались в Киеве и Днепре. Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, еще один вражеский снаряд унес жизни молодой женщины и трехлетнего ребенка.