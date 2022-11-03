Оккупанты насиловали беременную, выбив ей зубы, ребенок не выжил - новые подробности зверств россиян

Военным преступникам грозит до 12 лет лишения свободы

Украинские правоохранители объявили подозрение еще двум российским военным, которые совершали зверства на Киевщине во время оккупации. Захватчики грабили, насиловали и пытали людей.

Как выяснилось в ходе расследования, к жестоким преступлениям причастны военнослужащие 6-го танкового полка воинской части 93992, которая дислоцируется в городе Чебаркуль. Полк относится к 90 танковой дивизии Центрального военного округа рф. Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции.

По имеющимся данные двое вооруженных солдат посреди дня набросились на местную жительницу, которая шла по улице. Изверги избили свою жертву, выбили зубы, а затем угрожая оружием, заставили войти в дом, где совершили изнасилование. Преступников не остановило даже то, что женщина умоляла не трогать её и говорила, что беременна. В это время третий их сослуживец стоял у двери и наблюдал, чтобы никто посторонний не вошел в дом. В результате издевательств ребёнок погиб.

В настоящее время следователи объявили подозрение одному насильнику и тому, что "стоял на страже". Личность второго насильника пока установить не удалось. Согласно закону, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нападение рф на Украину сопровождается актами сексуального насилия. Весной всех шокировали зверства на Киевщене, однако сейчас они продолжаются уже на других оккупированных территориях.

Также "Телеграф" сообщал о том, что в освобожденных от оккупантов населённых пунктах Херьковщины находят братские могилы. Местные жители дают показания, от которых стынет кровь в жилах.