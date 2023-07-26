"Покрошили на салат": ВСУ жестко пресекли попытку российского штурма, эпичное видео

Россияне решили дерзко заехать на своей броне прямо на позиции наших воинов

В Украине продолжаются ожесточенные бои с армией рф. И пока на одних направлениях ВСУ реализуют свое контрнаступление, на других армия оккупантов не прекращает попытки своих штурмов, но наши защитники сдерживают врага.

Видео одной из таких неудачных атак захватчиков сейчас "вирусится" в сети.

Очередной противостояние случилось около населенного пункта Клещеевка (Донецкая область), что временно находится под контролем оккупантов.

На видео запечатлена неудачная попытка российского штурма, где украинские воины подбили вражескую БМП, а также уничтожили целый отряд противника. Как можно видеть, россияне решили дерзко заехать на своей броне прямо на позиции наших воинов, но их провал стоил им жизни.

"Ка***ы на БМП хотели заехать чуть ли не в дом к ВСУ, но им налили не горилку, а ввалили в бок пару выстрелов из гранатомета, а гостей покрошили на салат", — подписывает видео автор поста.

Напомним, ранее мы писали о том, что видео военного Маркуса, на котором запечатлено контрнаступление ВСУ, собрало миллионы просмотров за сутки.

Также мы сообщали, что боец ССО ВСУ рассказал подробности эпичного видео с зачисткой окопов россиян.