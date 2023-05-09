"Доплыл на праздник": на берег Киевщины выбросило труп оккупанта, а в сети показали, как его уничтожили (фото)

Труп плавал в реке больше года

9 мая ко Дню Победы в россии в Киеве с глубин Днепра всплыл летчик-оккупант, которого уничтожили больше года назад, когда рф уже как месяц пыталась взять столицу Украины "за три дня".

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, по данным правоохранителей 9 мая на берег Киевского водохранилища выбросило тело российского пилота. На его форме был шеврон с инициалами, а при нем была обнаружена "памятка пилота Ми-24 (российский/советский ударный вертолет)".

В ведомстве иронично прокомментировали инцидент и опубликовали фото с места событий.

"Такое… не тонет!", — говорится в сообщении.

Новость прокомментировал и начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Он предположил, что подводный летчик всплыл, чтобы" отпраздновать 9 мая. Что-то не сиделось ему дома. "Праздник – это святое!". Хороший пример для всех россиян. Лучше сидеть дома, чем становиться соучастниками военных преступлений".

Тем временем в сети уже успели идентифицировать летчика, а также дату и место его смерти. Ведь хотя тело его уже полностью разложилось шеврон с фамилией и инициалами остался практически целым.

Так, стало известно, что он был уничтожен воинами ВСУ 5 марта 2022 года. Кроме того, появилось и видео, на котором запечатлен, предполагаемый последний полет погибшего летчика.

Пользователи соцсетей уже успели прокомментировать ситуацию и не скупились на черный юмор.

Напомним, ранее мы писали о том, что журналисты расследовали назвали колоссальное число потерь рф в Украине.